مستشار الرئيس اليمني: إيران تستخدم مليشيات الحوثي كورقة في مفاوضات الملف النووي

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الخميس، إن إيران تستغل مليشيا الحوثي وتستخدمهم كورقة في مفاوضاتها في ملفها النووي.



جاء ذلك في لقاء مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن أنتوني هايورد، تطورات الأوضاع ومستجدات الـحداث على الساحة اليمنية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وجدد الفريق المقدشي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنهاء الحرب وإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية المتفق عليها عربياً واقليمياً ودوليا.



وأشار إلى استمرار المليشيات الحوثية في تعنتها ورفضها لفرص السلام وإنهاء الحرب من خلال استهدافها المنشآت النفطية واستهداف المدنيين والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.



وتطرق المقدشي، إلى ما تقوم به المليشيات الحوثية من عملية تحشيد مقاتليها الى جبهات القتال ما يؤكد أن هذه المليشيات لا يهمها مصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته بل أنها تزيد الأوضاع سوءا.



وأكد مستشار الرئيس، أن هناك سخطا شعبيا تجاه مليشيا الحوثي، بسبب الأوضاع المعيشية للشعب ونهبها لموارد الدولة وفرض الجبايات والإتاوات وارهاب الناس عن طريق مشرفيها.



وشدد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضغوطات على المليشيات الحوثية وردعها عن اعمالها الإجرامية ضد الشعب اليمني والمنشآت الحيوية، مثمناً دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الوقوف الى جانب الشعب اليمني.



من جانبه أكد أنتوني هايورد، أن الأمم المتحدة تسعى إلى جمع وجهات النظر المختلفة لحل الأزمة اليمنية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام.

