الاتحاد الأوروبي يدعو مليشيا الحوثي إلى وقف أفعال الحرب الاقتصادية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى وقف أفعال الحرب الاقتصادية في اليمن.



جاء ذلك في بيان مقتضب لبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن نشرته عبر حسابها على "تويتر".



وقال البيان، "أجرى اليوم سفراء الاتحاد الأوروبي نقاشا هاما مع رئيس الفريق الاقتصادي (في اليمن) حسام الشرجبي".



وأضاف أن الشرجبي "شرح الوضع الاقتصادي البالغ الصعوبة الذي تواجهه الحكومة اليمنية، خاصة جراء منع الحوثيين لصادرات النفط".



وتابع: "يؤكد السفراء الدعوة إلى وقف أفعال الحرب الاقتصادية من أجل السلام ورخاء اليمنيين".



وأمس الأربعاء، حملت الخارجية الفرنسية في بيان، المليشيا الحوثية مسؤولية تفاقم الوضع الاقتصادي في اليمن، وبطء المفاوضات الأممية، مؤكدة أن باريس والاتحاد الأوروبي لا يعترفون بالمليشيا الحوثية.



وتوقفت صادرات النفط في اليمن منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي إثر هجمات إرهابية شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرقي البلاد.



ويُعدّ قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ تعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الموازنة.

