اخبار الخليج / اخبار اليمن

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة والان مع التفاصيل

5ae8cab037.jpg

عدن - ياسمين التهامي - طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة

2023/07/27 الساعة 08:45 مساءً (جهينةيمن)

تعتبر كيكة الشوكولاتة من أشهر الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ومن الجدير بالذكر أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائيًا حيث أن مكوناتها متوفرة في المنزل، كما يمكن تزيين الكيك بالكريمة كما يمكن تقديم الأيس كريم بجانبها.

مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة

 

اقراء ايضاً :

- صورة 1 - طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة

خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا