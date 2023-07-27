شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة 2023/07/27 الساعة 08:45 مساءً (جهينةيمن) تعتبر كيكة الشوكولاتة من أشهر الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ومن الجدير بالذكر أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائيًا حيث أن مكوناتها متوفرة في المنزل، كما يمكن تزيين الكيك بالكريمة كما يمكن تقديم الأيس كريم بجانبها. مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة اقراء ايضاً : خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة

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