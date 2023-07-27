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عدن - ياسمين التهامي - البطولة العربية في السعودية.. غضب من الوداد المغربي بسبب الحكم محمود البنا في مباراة السد القطري

أبدى نادي الوداد المغربي استياءه من القرارات التحكيمية الخاطئة – من وجهة نظر إدارة الوداد الرياضي – التي أدت إلى عدم فوز الفريق في مباراته الأولى بالبطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

واستهل الوداد المغربي مشواره بالبطولة العربية، بمباراة ضد السد القطري اليوم الخميس، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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بيان الوداد المغربي ضد الحكم المصري محمود البنا

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوداد الرياضي المغربي عبر موقع التواصل الاجتماعي بيان ضد قرارات محمود البنا جاء مضمونه علب النحو التالي:

أخطاء محمود البنا في مباراة الوداد والسد القطري

رفض محمود البنا احتساب ركلة جزاء صحيحة للوداد المغربي، بعد تسديد الكرة بأقدام محمد أوناجم، جناح الفريق، لتصطدم باليد اليسرى لمدافع السد القطري داخل منطقة جزاءه.

كما قام محمود البنا بطرد يحيى جبران، لاعب وسط الوداد المغربي، في الدقيقة 36 مما اضطر الوداد لاستكمال المباراة بـ 10 لاعبين.

كما رفض حكم تقنية الفيديو الأمر بإشهار بطاقة حمراء، للاعب السد القطري بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الوداد المغربي كما موضح بالصورة.