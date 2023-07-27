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عدن - ياسمين التهامي - السعودية الأولى عالميا في صادرات التمور..بقيمة صادرات تجاوزت 1.28 مليار ريال

في الفترة الأخيرة احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في صادرات التمور لعام 2022، والتي تجاوزت 321 ألف طن وبقيمة تصل إلى 1,28 مليار ريال سعودي ومحققة زيادة تقدر ب5,4 % من ناتج عام 2021، و121 % عن عام 2016 الذي وصلت قيمه الصادرات فيه إلى 579 مليون ريال سعودي في حين قد وصلت الكمية إلى 134 ألف طن من التمور المختلفة، وفي الربع الأول من عام 2023 قد زادت قيمة الصادرات إلى 566 مليون ريال بزيادة قدرها 2,5 % من الربع الأول لعام 2022، وكل هذا يأتي تابعا للخطة المنهجية الموضوعة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.

جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحصيل تلك الصادرات الضخمة من التمور

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وتبذل وزارة البيئة والمياه والزراعة قصار جهدها في دعم المشاريع قطاع النخيل، وتحقيق الكفاءة الإنتاجية المثلى وذلك عن طريق استخدام طرق حديثة في زراعة النخيل والعناية بها وتحسين جودة الإنتاج في المزارع وتوفير الأسمدة العضوية المناسبة، مما أدى إلى تشجيع الاستثمار في قطاع النخيل لتكون التمور السعودية هي الأفضل من نوعها في العالم وتعمل المملكة علي توفير جميع الإحتيجات المحلية والعالمية من التمور، فيما كشفت الوزارة أن المملكة تنتج أكثر من 300 صنف من مختلف التمور ومن أشهر تلك التمور السكرى و الصفري و العجوة السعودية المشهورة، والتي تقوم بتصديرها إلى أكثر من 111 دولة حول العالم.

33 مليون نخلة بالسعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول في العالم اهتماما بزراعة النخيل فهي من الأمور المهمة التي ورثوها عن العرب القدماء حيث بلغ عدد النخيل في المملكة إلي قرابة ال33 مليون نخلة مقسمة في 13 منطقة مختلفة بها أجود أنواع التمور العربية الفاخرة.