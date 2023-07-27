أمريكا تقدم 23 مليون دولار لتوفير الإغاثة الطارئة لأكثر من مليون امرأة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قدّمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الخميس، مساهمة بـ23 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير الإغاثة الطارئة، وخدمات الحماية والصحة الإنجابية "المنقذة للحياة لـ1.3 مليون من النساء والفتيات الأشد ضعفاً في اليمن".



وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان، إن "هذا الدعم المقدم من صندوق المساعدات الإنسانية التابع للوكالة سيسمح باستمرار توفير هذه الخدمات المنقذة للحياة، في الوقت الذي تواجه فيه الاستجابة الإنسانية للصندوق تحديات في محدودية التمويل وزيادة الاحتياجات الإنسانية، خاصة للنساء والفتيات".



وأوضحت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن انشراح أحمد: "بشكل خاص سوف يسمح هذا التمويل بأن يقدم الصندوق خدمات شاملة ومدمجة للصحة الإنجابية والحماية والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، في 14 مستشفى و 4 عيادات متنقلة".



وبحسب البيان، "هناك ما يقدر بـ7.1 مليون من النساء بحاجة لوصول عاجل لخدمات الحماية، بينما تبقى هذه الخدمات تحت ضغط كبير، أو قد تكون منعدمة بشكل كلي".



وذكر البيان، أن 5 ملايين من النساء والفتيات في سن الإنجاب تعانين من الوصول المحدود، أو عدم الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، من بينهن 1.5 مليون من النساء الحوامل، يعانين من سوء التغذية الحاد.



وأشار إلى أن التغير المناخي يضاعف من نزوح العائلات الذي تسبب به الصراع "ما أدى إلى نزوح 100 ألف شخص منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول".

