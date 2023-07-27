خروج تدريجي للمحطات.. كهرباء عدن تناشد الرئاسي التدخل لحل المشكلة مع ملاك الطاقة المشتراة

المنامة - ياسر ابراهيم - ناشدت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، اليوم الخميس، المجلس الرئاسي والحكومة إلى سرعة التدخل لحل الإشكالية مع محطات الطاقة المشتراة، محذرة من ارتفاع ساعات انقطاع التيار في المدينة الساحلية جنوبي اليمن.



وقالت المؤسسة في بلاغ صحفي، "يجري حالياً البدء بالخروج التدريجي لمحطات شراء الطاقة المستأجرة عن الخدمة بحسب إبلاغهم إدارة التحكم بكهرباء عدن بتوقف محطاتهم بالكامل صباح اليوم الخميس، وذلك بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية من قبل الجهات المعنية".



وأضاف البلاغ، "بهذا الصدد تناشد المؤسسة العامة لكهرباء عدن مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة سرعة التدخل وحل الاشكالية مع ملاك الطاقة والجهات المعنية بصرف المستحقات".



وأوضح، أن "خروج محطات الطاقة المشتراة سينعكس سلباً بمفاقمة المعاناة على المواطنين جراء ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي".



وأشار إلى أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن سبق وأن أبلغت جميع الجهات المعنية وفق الأطر الرسمية بضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن عدم خروج الطاقة المؤجرة.



كما ذكرت المؤسسة أنها، طالبت ملاك هذه المحطات بتقدير الموقف الحالي وإعطاء مهلة إضافية لإتمام إجراءات صرف المستحقات، إلا أنه وللأسف لم يتم الاستجابة لذلك.



وتعد قضية الكهرباء في عدن واحدة من التحديات التي تواجه الحكومة في ظل الأزمة المالية، كونها تستحوذ على نسبة كبيرة من الميزانية العامة، في ظل اتهامات بوجود شبهات فساد حالت دون وضع معالجة فعلية لأزمة الطاقة التي تتكررت باستمرار الأمر الذي يفاقم معاناة السكان نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

