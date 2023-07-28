شكرا لبحثكم عن خبر عمادة كلية الإعلام بجامعة عدن تُعزي الأستاذة مُنى خدشي في وفاة والدتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن -ناصر الزيدي:

بعثت عمادة كلية الإعلام بجامعة عدن برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفورة لها بإذن الله تعالى والدة الأستاذة مُنى خدشي عضو هيئة التدريس بقسم الصحافة والنشر الإلكتروني، والمسجل العام في كلية الإعلام، التي وافتها المنية إثر مرض عضال ألم به.

(نص التعزية)

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفورة لها بإذن الله تعالى والدة الأستاذة مُنى خدشي.

وبهذه الفاجعة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الأستاذة مُنى خاصةً وآل خدشي عامةً في مصابهم الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.