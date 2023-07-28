بينهم مسؤول محلي.. وفاة وإصابة خمسة أشخاص بحادث مروع جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب خمسة أشخاص، اليوم الخميس، بحادث مروع وقع في إحدى طرقات محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة أشخاص بينهم مدير المشاركة المجتمعية بمديرية المواسط، توفوا وأصيب إثنان آخران، جراء حادث مروري بمديرية المواسط جنوب تعز.

وأوضحت المصادر، أن "عبدالكريم عبدالوارث المغلس" مدير المشاركة المجتمعية بمديرية المواسط محافظة تعز وابن أخيه وأحد مرافقيه قضوا جراء حادث مروري وقع في الخط الرابط بين منطقتي حوبان قدس والعين.

وأشارت المصادر إلى إصابة آخرين جراء الحادث ونقلوا إلى أحد مشافي تعز لتلقي العلاج.

يأتي هذا في ظل تزايد الحوادث المرورية وارتفاع الخسائر البشرية والمادية التي تحلقها هذه الحوادث، والتي وصفتها تقرير وزارة الداخليةة الذي اصدرته قبل بضعة أيام "بأنها طرق الموت".

وحسب وزارة الداخلية الاسبوع الماضي، فقد توفي وأصيب 12590شخصا جراء الحوادث المرورية في عدة محافظة يمنية.