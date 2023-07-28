الإصلاح يوقّع على ميثاق الشرف الحضرمي لمجلس حضرموت الوطني بالرياض

المنامة - ياسر ابراهيم - وقّع محمد أحمد بن زياد رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بحضرموت، بالعاصمة السعودية الرياض على ميثاق الشرف الحضرمي.

وقال ابن زياد في تصريح له عقب التوقيع، إن هذا التوقيع يأتي منسجماً مع موقف الحزب المؤيد لإعلان مجلس حضرموت الوطني كحامل سياسي لتطلعات أبناء حضرموت، وفقا لموقع الاصلاح نت.

وأكد بن زياد أن إصلاح حضرموت ومنذ اللحظات الأولى لتحرك الوفد الحضرمي صوب الرياض بارك هذا التحرك وما نجم عنه من إعلان ميثاق الشرف الحضرمي والوثيقة السياسية وتشكيل الهيئة التأسيسية للمجلس.

الجدير بالذكر أن عدداً من ممثلي المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية الحضرمية قد وصلت قبل يومين إلى الرياض للتوقيع على ميثاق الشرف، ومن المتوقع أن تتولى التوقيعات خلال الأيام القادمة من قبل الحضارمة.

ويتزامن هذا التوقيع مع استمرار الهيئة التأسيسية في إنجاز المهام الموكلة إليها في الإعداد والترتيب لإشهار مجلس حضرموت الوطني خلال الأسابيع القادمة.