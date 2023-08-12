نقابة المحامين: بلاطجة مليشيات الحوثي يخطفون محاميا منذ أسبوع في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت نقابة المحامين في صنعاء بلاطجة من ميلشيات قاموا بخطف أحد المحامين نتيجة نزاع قضائي دون أي مبرر منذ نحو أسبوع



وقالت النقابة في بلاغ صحفي اليوم السبت - تلقى يمن شباب نت نسخة منه – "إن بلاطجة حوثيين خطفوا واحتجزوا حرية المحامي عبد الفتاح صالح السحيقي، ورموه خلف القضبان بسجن منطقة السبعين (علاية) تعسفاً وبالمخالفة الصريحة لأحكام ونصوص القانون".



وجاء في البلاغ "أن قياديا حوثيا يدعى أبو فاروق وبصورة بلطجية ومخالفة للقانون خطف المحامي السحيقي مستخدما القسوة والإرهاب في ذلك وبدون سابق إنذار واقتياده إلى حبس المنطقة وما زال محبوساً حتى اللحظة منذ ما يقارب السبعة أيام".



واتهمت النقابة القيادي الحوثي بخطف المحامي تنفيذا لأوامر شخصية من نافذين من المنطقة بالتنسيق مع المدعو أبو فاروق بقصد الانتقام منه لوجود نزاعات معه أمام القضاء.



واستنكرت نقابة المحامين اليمنيين ما أقدم عليه المدعو أبو فاروق وقسم شرطة علاية التابع لأمن منطقة السبعين بأمانة العاصمة، واعتبرت مثل هذه الإجراء التعسفي المخالف للقانون هدفه إرهاب المحامين وثنيهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين.



وطالبت النقابة قيادة داخلية المليشيا في أمانة العاصمة بالإفراج الفوري عن المحامي السحيقي ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الممارسات التعسفية المخالفة للقانون.



واعتبرت النقابة ان هذه الممارسات تمثل سابقة خطيرة في القمع والتعدي على أصحاب مهنة المحاماة واستقلالها بطرق غير مشروعة للنيل من كرامة مهنة المحاماة والمحامين والحط من احترامها رغم أن مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية سير المرافق القضائية وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته وبما تستمد قدسيتها وواجب احترامها واحترام استقلالها من العدالة التي يجب على الجميع احترامها.