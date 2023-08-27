صنعاء.. مليشيا الحوثي تستقطع من أراضي جامع الصالح لإقامة مشروع تجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، أن جامع "الصالح" شهد "تعدياً" جديداً من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التي سطت على مساحة من من الأرض الملحقة به لإقامة مشروع تجاري.

المصادر قالت إن مليشيا الحوثي اقتطعت "أرضاً" تابعة للجامع؛ بهدف استثمارها لأغراض تجارية لصالح أحد قياداتها، الذي أقدم بدروه على حفر بئر مياه (ارتوازية).

وأشارت إلى أن الأرض المنهوبة هي في أطراف الجامع، من جهة منطقة "حدين"، حيث استثمر القيادي الحوثي البئر المستحدثة ويقوم ببيع المياه للمواطنين.

يشار أن المليشيا قد سطت في أوقات سابقة على أراض شاسعة تابعة لحرم الجامع الذي يعد الأكبر في البلاد، وحولت بعضها إلى حجز للسيارات والمركبات.

وتعرض الجامع إلى سلسلة أنتهاكات بدءاً من تحويله إلى منصة لبث الحقد والكراهية وصولاً إلى استحداثات حوثية أخرى في "مبناه" الرئيسي وملحقاته.