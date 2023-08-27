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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تصدر قرار صادم يتعلق برسوم جواز السفر .. هل سيكون مجاني؟

إن رسوم إصدار جواز السفر السعودي تختلف وفق مدة صلاحيته، وبالامكان للمواطنين إصدار جواز السفر صالحة لفترة تستمر 5 أو 6 سنوات.

ويوجد عدد من الأنواع ويتكون من 48 صفحة والبيانات الشخصية للمواطن مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية والهجرية والميلادية وصورة صاحب الجواز.

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رسوم إصدار جواز السفر

رداً على سؤال أحد المستفيدين عبر الصفحة الرسمية “الجوازات” على “تويتر” يسأل: “هل إصدار جواز السفر السعودي مقابل مبلغ مادي؟”

وقد رد مديرية الجوازات السعودية كالتالي: “الرسوم 300 ريال لمدة خمس سنوات و 600 ريال لمدة 10 سنوات، مع العلم إلى أن 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فأكثر، يسعدنا تواصلك”.

إصدار جواز السفر الإلكتروني

سداد رسوم جواز السفر من خلال أحدي القنوات البنكية.

تسديد رسوم توصيل الجواز.

بعد ذلك الدخول على منصة “البريد السعودي سبل“.

تسجيل الدخول على حسابك.

توصيل الأوراق الحكومية.

توصيل الجواز الإلكتروني.

تقديم طلب جديد.

تحديد وجهة وصول الأوراق.

ثم تحديد الشخص الذي ترغب توصيل الجواز السفر الإلكتروني له.

استكمال عملية الدفع.

يجب بعد ذلك طباعة نموذج رقم الشحنة أو يمكنك أخذ لقطة من شاشة الهاتف ويتم تقديمها إلى موظف الجوازات.

حجز موعد عبر منصة أبشر.

ملي استمارة إصدار/ تجديد جواز السفر.

أحضار أصل الهوية الوطنية ونسخه منها.

2 صورة شخصية.

خطوات تجديد جواز السفر

هناك عدة خطوات حتى يتمكن الشخص من تجديد جواز السفر إلكتروني وهي كالتالي:

تسديد رسوم جواز السفر.

تسجيل الدخول على منصة أبشر.

حدد اختيار “خدمات” من قائمة “خدماتي”.

اختر “الجوازات”.

اضغط على “تجديد الجواز الإلكترونية”.

طلب تجديد جواز.

حدد مدة جواز السفر.

اضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

دفع رسوم توصيل الجواز.