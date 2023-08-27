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عدن - ياسمين التهامي - حجز تذاكر مباراة النصرالسعودي والشباب السعودي متاح الآن: موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الأول بارك مباراة جماهيرية مهمة بين النصر ونادي الشباب الرياضي، وعلى منصة التواصل الاجتماعي تطبيق إكس، أعلنت منصة الأول بارك الرسمية عن إتاحة حجز تذاكر مباراة النصر والشباب في الجولة الرابعة من إطار منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر في الدوري السعودي للمحترفين

تأتي هذه المباراة بتوقيت مهم لنادي النصر السعودي، حيث يبدأ المباراة ولديه 3 نقاط فقط من 3 مباريات سابقة، وخسر النصر أمام الاتفاق 2-1، وخسر أمام التعاون بنتيجة 2-0، وانتصر مرة أخرى في المباراة الأخيرة أمام نادي الفتح بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

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وعلى الجانب الآخر، يدخل الشباب المباراة وهو يمتلك نقطتين فقط من 3 مباريات، حيث تعادل الشباب أمام نادي الأخدود بنتيجة 1-1، وخسر من نادي الوحدة 3 أهداف مقابل هدف، وتعادل مع نادي ضمك بنتيجة 1-1، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المواجهة لتحسين مركزه في ترتيب الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنقل قنوات SSC السعودية المباراة، وتعتبر الراعي الرسمي لبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين في المنطقة، ويحتضن ملعب الأول بارك المباراة يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس من العام الحالي، وذلك في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 10 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

حجز التذاكر

قم بالدخول إلى https://tickets.victoryarena.com/ar/match/alnassr-vs-alshabab-tickets

قم بالضغط على اشتر التذاكر.

قم بتسجيل دخولك للموقع برقم هاتفك فقط.

حدد الفئة التي تريدها، وعدد التذاكر.

ثم اختر وسيلة الدفع.