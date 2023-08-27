شكرا لبحثكم عن خبر ورشة علمية لتطوير البرامج الدراسية في كافة المساقات بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الآداب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفتتح الدكتور/عادل عبد المجيد العبادي القائم بأعمال رئيس جامعة عدن النائب للشؤون الأكاديمية صباح اليوم بكلية الآداب ورشة العمل العلمية الخاصة بتطوير البرامج الدراسية في مساق الدكتوراه والماجستير و البكالوريوس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع مؤسسة الرسالة للتنمية الإجتماعية والثقافية وذلك برعاية رئيس الجامعة وإشراف عميد الكلية، التي أنتظم لها ( 30 )عضو من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة من قسم الجغرافيا والكلية بحضور الدكتور/الخضر حنشل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور/ سالم لجدع مساعد نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية و الدكتور/عباس فرحان مدير عام الإدارة العامة للشؤون التعليمية والدكتور/ سعيد فرج مدير الدراسات العليا بالجامعة والدكتور/عبد الناصر مفتاح مدير البحث العلمي بالجامعة.

وخلال إفتتاح أعمال الورشة العلمية أكد الدكتور/ عادل عبد المجيد العبادي القائم بأعمال رئيس جامعة عدن أن جامعة عدن حققت نجاح ملحوظ لعدد من الخطط الأكاديمية والتعليمية لتحديث وتطوير البرامج الدراسية بعدد من كلياتها في المساقات العلمية لضمان جودة التعليم الجامعي و مواكبة التطورات العلمية العربية والعالمية للحصول على الإعتماد العالمي.

لافتاً أن كافة الكليات تعمل بحسب الإستراتيجية الخاصة التي وضعتها قيادة الجامعة لتحقيق الإعتماد الأكاديمي وضمان جودة الكادر التعليمي والمخرجات لتلبي المتطلبات المتجددة لسوق العمل..مشيداً بجهود عمادة الكلية و طاقمها التدريسي والإداري.

مؤكداً أن الجامعة لديها إستراتيجية خاصة لقياس كافة المعايير العلمية في كافة الأقسام والكليات التابعة لها وذلك لن يتحقق إلا بتضافر كافة جهود عمداء الكليات و منتسبيها.

وفي ختام كلمته نقل تحيات الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة إلى كافة الحاضرين والمشاركين في الورشة العلمية..مؤكداً أن رئيس الجامعة يقدم الكثير من الجهود لتطوير وتحسين عمل الكليات وضمان جودة مخرجاتها العلمية.

من جانبه أوضح الدكتور/ جمال الحسني عميد كلية الآداب جامعة عدن أن الكلية تمضي وفق الخطة المدروسة التي وضعتها قيادة الجامعة للارتقاء بالعمل الأكاديمي والتعليمي بتطوير وتحسين المساقات التعليمية وضمان جودتها.

لافتاً أن الخطة الدراسية الحديثة تتضمن تطوير كافة المساقات العلمية بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ..مشدداً على كافة المشاركين التفاعل مع هذه الورشة العلمية و الإستفادة منها للخروج بعدد من التوصيات وإسقاطها على أرض الواقع.

مؤكداً أن الإضافة والتحديث للمواد العلمية تتطلب دراسة دقيقة وبذل الكثير من الجهد وتقديم المقترحات القيمة..مشيداً بجهود قيادة الجامعة ممثلة برئيسها الدكتور/الخضر ناصر لصور الذي يولي كافة الكليات إهتمامه ورعايته ويسعى جاهداً لتطوير العملية التعليمية والأكاديمية فيها.

وخلال الورش تم تقديم العديد من الدراسات والمقترحات الحديثة الخاصة بتطوير الخطط الدراسية والبرامج و المساقات وتحسينها لتتواكب مع معايير المساقات والخطط الدراسية وفق معايير الإعتماد الأكاديمي.

وخرج المشاركون في الورشة بعدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير البرامج الدراسية بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية و التي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية و متطورة لتحسين وتطوير عمل القسم.