مسؤول إيراني: نأمل باتفاق حول الملف الإنساني ووقف دائم لإطلاق النار في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم -

قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده تؤمل الوصول إلى اتفاق بشأن الملف الإنساني والوصول إلى اتفاق دائم لإطلاق النار.



وعقد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، مباحثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الأحد لمناقشة الجهود لحل الصراع في اليمن.



ونقل موقع جاده إيران عن الطرفين أملهما بأن تؤدي المفاوضات التي تقودها عمان بين السعودية والحوثي لحل ما تصفه إيران والحوثي بالملف الإنساني، وتحويل الهدنة إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وعقد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اجتماعًا عن بعد مع علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة".



وقال مكتبة – في تغريدة بحسابة على "تويتر" – "ان اللقاء تناول النقاش التطورات المتعلقة بجهود الوساطة الأممية في اليمن، وسبل تعزيز الدعم الإقليمي والدولي المتضافر لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وزار وفد عماني الأسبوع الماضي صنعاء لمقابلة قيادة الحوثي لاستئناف المفاوضات وفق التصريحات الحوثية، بعد تعثر المفاوضات منذ أبريل الماضي، عندما زار وفد سعودي برئاسة محمد آل جابر صنعاء.