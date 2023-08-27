لحج.. مقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا من قوات الانتقالي في هجوم لمليشيا الحوثي بجبهة يافع (تحديث)

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب أكثر من 20 جنديا من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في هجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة لحج جنوبي اليمن.



وقال المركز الإعلامي لقوات المجلس الانتقالي، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية، شنت فجر اليوم، هجوم باتجاه مواقع قواتنا المسلحة في جبهة يافع، مضيفا، "قواتنا تصدت لها بكل قوة وحزم حيث لقي أكثر من 15 مسلحا حوثيا مصرعهم".



من جانبه قال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي محمد النقيب في تصريح، إن "القوات الجنوبية تصدّت ببسالة لهجوم واسع لمليشيا الحوثي بجبهة يافع استمر ثلاث ساعات وألحقت بعناصرها خسائر فادحة".

وقال مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية: "قُتل 10 عسكريين جنوبيين في اليمن وجرح 12 في هجوم مباغت للحوثيين اليوم (الأحد) على جبهة الحد الحدودية بين محافظتي البيضاء ولحج".



وأضاف المصدر، أن الحوثيين "قاموا بعملية التفاف على أحد المواقع التابعة للقوات الجنوبية الانفصالية المحسوبة على الحكومة، وأغلب من كانوا في أحد المواقع الجنوبية سقطوا بين قتيل وجريح".



وأكد مسؤولون عسكريون آخرون الهجوم وحصيلة القتلى والجرحى، مشيرين إلى أن "طائرة مسيرة حوثية سقطت اثناء المواجهة". كما أشارت المصادر العسكرية الحكومية إلى مقتل أربعة حوثيين وجرح آخرين خلال المواجهات، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.



وفي 19 اغسطس الجاري، قال قائد محور يافع في قوات الانتقالي، العميد عبدالعزيز المنصوري، إن "قواتهم المسلّحة أغارت على عدة مواقع لمليشيا الحوثي بالبيضاء وقتلت عددًا منهم وغنمت أسلحتهم".

