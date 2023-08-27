تعز.. افتتاح مدرسة حكومية بعد تشييدها بتمويل من فاعل خير بمديرية الشمايتين

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح اليوم الأحد، مدرسة حكومية بتمويل من فاعل خير في منطقة العزاعز بمديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز جنوبي غربي اليمن.



وجاء افتتاح مدرسة البنين الأساسية التي شيدت بتمويل من فاعل الخير الدكتور عبدالحميد العابد، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم.



وتتكون المدرسة التي جاءت لاستيعاب الإزدحام في المدارس؛ من تسعة فصول ومعمل وقاعة متعددة الأغراض وقاعة للإدارة إضافة إلى دورة مياه.



وأشاد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الشمايتين طه الغيلي، بتكاتف وتعاون أبناء العزاعز ومابذلوه من جهد في دعم سير العملية التعليمية



وأكد أن مكتب التربية سيقوم بدوره في تأثيث الفصول الدراسية ورفد المدرسة بالمعلمين وكافة الخدمات التعليمية.

