حريق ضخم يلتهم أكثر من 70 منزلا في مخيم للنازحين بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأحد، في مخيم للنازحين، جنوبي مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب في بيان مقتضب على صفحتها بالفيسبوك، إن الحريق اندلع في مربع 16 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) القريب من مخيم الجفينة، جنوب المدينة.



وأضافت أن النيران التهمت أكثر من 70 مأوى لأسر نازحة من فئة المهمشين، إضافة إلى مهاجرين أفارقة. ولم تشير الوحدة التنفيذية إلى سقوط ضحايا من السكان. لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا بشرية.



منذ مطلع العام الجاري شهدت مخيمات النازحين بمأرب نحو 160 حادثة حريق، التهمت أكثر من 213 مأوى للأسر النازحة، بينها مهاجرين أفارقة، كما أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

