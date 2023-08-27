شاهد .. هل تذكرون الفنان السوري الذي جسد دور “عبدو” في مسلسل باب الحارة؟ لن تصدقوا جمال ابنته التي أخفاها كثيراً عن الأنظار 

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنان السوري الذي جسد دور “عبدو” في مسلسل باب الحارة؟ لن تصدقوا جمال ابنته التي أخفاها كثيراً عن الأنظار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عمل الفنان السوري حسام الشاه على نفسه كثيراً واستطاع بأدوار البعيدة عن البطولة بلفت أنظار الجمهور لما يحمله من حس عالي في التمثيل.

ولم يترك الفنان السوري مكاناً في الوسط الفني إلا وعملا به، متنقلاً بين المسرح والسينما والتلفاز والإذاعة حتى دخل عالم الدوبلاج.

وفي هذا التقرير نورد لكم أهم 10 معلومات عن الفنان السوري حسام الشاه بحسب ما نشره موقع تريند :

1_ ولد الفنان السوري حسام الشاه في مدينة حمص عام 1975، وكان شغفه الفن منذ طفولته وكان يحلم بأن يصبح فناناً في يوم من الايام.

2_ حقق حسام الشاه حلمه وانضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق بعد أن انتهى من دراسة الثانوية في حمص.

ليبدء بعدها مسيرته الفنية التي افتتحها على خشبة المسرح التي تعتبر عشقه الأول والأخير بعد أن تخرج من المعهد عام 1998 مع زملائه قيس الشيخ نجيب ونضال نجم ورامز الأسود ونوار بلبل.

3_ قدم حسام الشاه عدد من الأعمال إلا أن مسلسل “أبطال من هذا الزمان” عام 1999 كان الإنطلاقة الأولى في عالم الشهرة.

4_ يعد الفنان السوري من أكثر الفنانين اخلاصا لخشبة المسرح وقدم العديد من الأعمال “عالم صغير وكسور ودبلوماسيون”

5_يشارك الشاه في البرنامج الإذاعي حكم العدالة منذ عام 2003، بشكل منتظم دون انقطاع، وعبر في أحد اللقاءات بأنه يشعر بالخجل عندما يسمع المكفوفين وهم يتحدثون عن شخصياته.

6_ كان لـ حسام الشاه مكاناً كبيراً في أعمال الدوبلاج وشارك في العديد من دبلجة الأعمال التركية من أشهرها “سنوات الضياع” و”نور” و “وادي الذئاب”

7_ دخل حسام الشاه عالم الإخراج وقدم تجربة وحيدة خلال مسيرته الفنية عبر مسلسل “راكورات”.

8_حقق حسام الشاه شهرة واسعة في الوطن العربي بعد تقديم شحصية عبدو في مسلسل باب الحال على مدار التسعة أجزاء.

حيق كان يعمل صبي حمام عن أبو قاسم، وتتوالى الأحداث ليصبح مدير مخزن أبو شهاب في غيابه.

9_ تزوج الفنان السوري حسام الشاه من شابة خارج الوسط الفني تدعى “ديانا دالاتي وله منها ابنة واحد اسمها سيلينا.

10_ لم يحصل حسام الشاه على أدوار البطولة المطلقة خلال مسيرته الفنية، الأمر الذي اعتبره بأنه لا بد من التخلي عن مبادئه للحصور على ذلك.

ويجب عليه أن ينافق أو يجامل من أجل الحصول على دور البطولة المطلقة في الوسط الفني، مؤكداً بأنه لن يعمل إلا بما يتناسب مع فكره.