مدير عام المنصورة يفتتح مدرسة الشهيد أبو اليمامة في بلوك ( 10 ) بمنطقة بئر فضل

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - محمد القادري:

أفتتح مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، اليوم "الأحد"، مدرسة الشهيد أبو اليمامة في بلوك ( 10 ) للتعليم الأساسي بمنطقة بئر فضل، والذي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وعقب قص الشريط إيذانا بافتتاح المدرسة رسمياً - والمكونة من ( 12 ) فصلاً مع ملحقاتها، والذي يتزامن مع تدشين العام الدراسي الجديد 2023 - 2024م، أطلع الداؤودي، بمعية رئيس مجلس أولياء الأمور بمدارس عدن، الشيخ علي الصلاحي، وعضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمنصورة، عارف ياسين، ومدير المنطقة الأمنية الخامسة، العميد علي بن علي، وبحضور مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية، علي السويري، أطلع على مستوى إقبال الطلاب والطالبات في المدرسة، مشيداً بمستوى حضور الكادر التربوي والتعليمي وإقبال الطلبة بالمدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، والذي يعكس مدى اهتمامهم ووعي وحرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم في مدارس التعليم لتلقي العلوم النافعة.

وحث مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، المعلمين والطلبة على بذل المزيد من الجهود لإنجاح العام الدراسي، مثمناً حرصهم تواجدهم في المدارس بحسب الخطة المزمنة لوزارة التربية والتعليم.

وأشار الداؤودي، إلى أن قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة تولي قطاع التعليم جل اهتمامها وتضع دعم لهذا القطاع الهام ضمن أولوياتها من خلال بناء عدد من الفصول الدراسية الإضافية وغيرها من المشاريع لبعض المدارس في المديرية، مؤكداً أهمية هذا الدعم لاستقرار العملية التعليمية ورفع معدلات جودة التعليم.

بدوره، أوضح مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية، علي السويري، بأن إجمالي عدد الطلبة بمدارس مديرية المنصورة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024م، بلغ "27" ألف طالب وطالبة موزعين على "14" مدرسة أساسية و"4" مدارس ثانوية و"2" مجمعات تربوية، وروضتان للأطفال.

شارك في الحضور بافتتاح المدرسة وتدشين العام الدراسي الجديد، قيادة وأعضاء اللجان المجتمعية في بلوك ( 10 ) بمنطقة بئر فضل، خالد الهلالي، سيف حنش، حيدرة الشقي، ويحيى الخلاقي.