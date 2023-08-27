شكرا لبحثكم عن خبر صحفية جنوبية ناشئة تفوز بجائزة أفضل تقرير صحفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فازت الإعلامية الناشئة ريا المزاحمي بجائزة أفضل تقرير صحفي المقدمة من قبل صحيفة وموقع النقابي الجنوبي خصصتها الصحيفة للصحفيين الشباب. وقالت الصحيفة بأنها ستقوم بتكريم الصحفية الناشئة من خلال شهادة ومبلغ قدره (100000) ريال يمني. وتعتبر المزاحمي صحفية ناشئة حاصلة على بكالوريوس الإعلام من قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة عدن. الصحفية الشابة من مواليد 1998 مديرية ردفان محافظة لحج.

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