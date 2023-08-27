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عدن - ياسمين التهامي - لم تكتفي بالترحيل .. السعودية تعلن عن تحديث قانون الإقامات وفرض 1000 ريال غرامة على هذه الفئة من الوافدين!

السعودية تعلن تحديث قانون الإقامات وفرض 1000 ريال غرامة على هذه الفئة من المقيمين، وذلك في إطار حرص المملكة على تصحيح اوضاع الوافدين والزام المخالفين منهم على تصحيح اوضاعهم وعدم التساهل في تجديد الإقامة والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجوازات السعودية والجهات الأخرى ذات الصلة.

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أعلنت الجوازات السعودية عن وجود غرامات مالية يتم دفعها عندما يتم التأخير عن تجديد الإقامة حيث يعتبر هذا التصريح هو الوثيقة الأساسية التي تثبت أن الشخص يعيش على الأراضي السعودية بشكلآ قانوني ومن ثم له الحق فى الحصول على الخدمات المتوفرة له.

كما أوضحت الجوازات أن الشخص المقيمآ يتوافر لديه فترة سماح تدوم حتى 3 أيام من تاريخ انتهاء الإقامة، وبعد مرور ال٣ أيام دون التجديد يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال سعودي على التأخير، وذلك خلال المرة الأولى.

وفى حالة قدوم موعد التجديد التالي وحاول المقيم الهرب، أو التأخير أو الامتناع عن حدوث تجديد الإقامة يتم فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 1000 ريال سعودي.

هذا إلى جانب تعطيل العديد من الخدمات التي تحتاج إلى وجود إقامة سارية الصلاحية، كماآ أنه في حال إصرار المقيم على عدم التجديد مرة أخرى في كل مرة يتم تغيير العقوبة لتصل إلى الترحيل النهائي من المملكة.

طريقة تجديد الإقامة في السعودية عبر منصة أبشر

هناك العديد من التساؤلات حول طريقة تجديد الإقامة في السعودية عبر منصة أبشر، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

• يتم الذهابآ إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية للدخول الى الموقعآ اضغط هنا.

يتم الضغط على أبشر أفراد.

• يتمآ تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمستخدمآ من خلال أبشر.

من الصفحة الرئيسية ثم بالضغطآ على كلمة “الخدمات الإلكترونية”.

• ثم قم بالضغطآ على “خدمات المكفولين”.

• سوف توضع أمامك قائمة قم بالضغطآ منها “تجديد الإقامة”.

• قم بمعرفة كافة تعليمات الخدمة، ثم قم بالضغط على “التالي”.

• اختار منهاآ الفرد المراد تجديد إقامته.

• قم بتحديد مدة التجديد ثم قم بتأكيد البيانات وتجديد الإقامة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

إذا كنت تريد معرفة طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية:

• الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والت

• يتم الضغطآ على قسم الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

• من القائمة الرئيسية اضغط على خدمات مكتب العمل ثم اختيار خدمات رخص العمل.

• قم بإدخال رقم اقامة العامل في الخانة المطلوبة لذلك.

• قم بإدخال رمز التحقق في الخانة المطلوبة له.

• من أجل الحصول على بيانات العامل يتم الضغط على كلمة إضافة.آ

• ثم قم بالضغط على كلمة عرض من أجل اظهار جميع بيانات رخصة العمل وتاريخ الانتهاء.

ما هي تكلفة إقامة العمل في السعودية ؟

ومن المؤكد أن تكلفة تجديد الإقامة تتنوع باختلاف المهن وهي تتمثل فى الاتى : تصل تكلفة الاقامة للعامل داخل شركة أو مؤسسة 600 ريال سعودي، ويكون ذلك لعام واحد فقط. عند تجديد إقامة الزوجة لمواطن سعودي لمدة سنة يتم دفع 500 ريال. يتم دفعآ الإقامة لزوجة مقيم في المملكة لمدة سنة مبلغآ 500 ريال.