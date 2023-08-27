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عدن - ياسمين التهامي - الآن .. سيارة تويوتا فورتشنر 2024 تصل السعودية رسمياً وعبد اللطيف جميل يعلن عن سعرها المفاجئ ومواصفاتها الخيالية

أجمل من برادو و لكزس.. سيارة تويوتا فورتشنر 2024 تصل السعودية رسمياً وعبد اللطيف جميل يعلن عن سعرها المفاجئ ومواصفاتها الخيالية، مؤكداً أن تويوتا فورتشنر موديل 2024، ليست مجرد سيارة، حيث تتميز بمواصفات رفاهية خيالية، ومميزات آمان عالية تجعلها الخيار الأمثل للخطوط الطويلة والطرق الوعرة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2024، وسعرها في السعودية.

سيارة تويوتا فورتشنر 2024 تصل السعودية

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تتميز سيارة تويوتا فورتشنر 2024 بوجود مجموعة قوية من المحركات للاختيار بينها سواء محرك بنزين او ديزل وهي كالتالي :

• المحرك الاول بنزين سعة المحرك : 2.7 لتر



عدد الاسطوانات : 4 اسطوانات

القوة الحصانية : 164 حصان

العزم : 245 نيوتن / متر في 4000 دورة في الدقيقة

الدفع : خلفي

القير : اوتوماتيك 6 سرعات

• المحرك الثاني ديزل سعة المحرك : 2.4 لتر

عدد الاسطوانات : 4 اسطوانات

القوة الحصانية : 147 حصان

العزم : 400 نيوتن / متر

الدفع : رباعي

القير : اوتوماتيك 6 سرعات

• المحرك الثالث بنزين سعة المحرك : 4 لتر

عدد الاسطوانات : 6 اسطوانات

القوة الحصانية : 235 حصان

العزم : 376 نيوتن / متر

الدفع : رباعي

القير : اوتوماتيك 6 سرعات.

• المحرك الرابع ديزل سعة المحرك : 2.8 لتر

عدد الاسطوانات : 4 اسطوانات

القوة الحصانية : 201 حصان

العزم : 500 نيوتن / متر

الدفع : رباعي

القير : اوتوماتيك 6 سرعات



• مواصفات فورتشنر 2024 الخارجية:

– عجلات ألمنيوم مقاس 17 بوصة

– حجم الإطارات: 265 / 65R17.5

– المصابيح الأمامية ليد

– تعديل ارتفاع المصباح التلقائي

– دخول بدون مفتاح

– مقابض أبواب خارجية من الكروم

– عتبة جانبية

– مرايا خارجية بلون الهيكل يتم التحكم بها كهربائياً

– كشافات ضباب امامية

– مصابيح نهارية ليد

– مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا

– عوارض السقف الرمادي

مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 الداخلية:

– تكييف امامي بتحكم اوتوماتيكي

– تكييف هواء خلفي يتم التحكم فيه تلقائيًا

– فرش من القماش

– التحكم في ارتفاع مقعد السائق

– ناقل الحركة خلف عجلة القيادة

– عصا تروس ملفوفة بالجلد

– إضاءة أرضية داخلية

– منفذ USB خلفي مزدوج “شحن سريع

– عجلة قيادة متعددة الاستخدامات

– عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع ترصيعات خشبية

– أزرار التحكم في عجلة القيادة

– فتحة تبريد داخل صندوق القفازات العلوي

– باب الراكب الأمامي مع تحكم مركزي في القفل

مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 من حيث الترفيه:

– شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات

– أبل كار بلاي

– منافذ USB

– منفذ كهرباء 12 فولت

– 6 سماعات

– بلوتوث.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 من حيث الراحة والأمان:

– حساسات ركن أمامية وخلفية

– وسائد هوائية امامية

– مثبت السرعة

– الكاميرا الخلفية

– الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

– التحكم في الاستقرار (VSC)

– نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPWS)

– نظام مضاد للسرقة لمنع تشغيل المحرك

– مساعد بدء صعود المنحدرات (HAC)

– التحكم في الجر (TRC)

– سجاد حماية صندوق السيارة

– حقيبة أمان أساسية.

أسعار تويوتا فورتشنر 2024 في السعودية



• سعر تويوتا فورتشنر 2024 GX2 دفع ثنائي في السعودية 124,700 ريال سعودي .

• سعر تويوتا فورتشنر 2024 GX2 دفع رباعي في السعودية 135,600 ريال سعودي .

• سعر تويوتا فورتشنر 2024 GX2 ديزل دفع رباعي في السعودية 147,350 ريال سعودي .

• سعر تويوتا فورتشنر 2024 VX1 دفع رباعي في السعودية 158,900 ريال سعودي .

• سعر تويوتا فورتشنر 2024 VX2ديزل دفع رباعي في السعودية 172,300 ريال سعودي .

• سعر تويوتا فورتشنر 2024 VX2 PLUS ديزل دفع رباعي في السعودية 179,450 ريال سعودي .

• سعر تويوتا فورتشنر 2024 VX3 دفع رباعي في السعودية 179,900 ريال سعودي .

أبعاد تويوتا فورتشنر 2024

الطول : 4795

العرض : 1855 ملم

الارتفاع : 1835 ملم

قاعدة العجلات : 2670 ملم

مميزات تويوتا فورتشنر 2024

موفرة في استهلاك الوقود

محرك ديزل قوي

قيمة جيدة مقابل السعر

نظام تعليق مريح للغاية

عيوب تويوتا فورتشنر 2024

مساحة أقل للساقين في الصف الثالث

بعض معدات السلامة النشطة مخصصة للفئات الاعلى فقط

التصميم الداخلي يفتقر للجاذبية الكافية.

ميزات السلامة في تويوتا فورتشنر 2024

حصلت تويوتا فورتشنر 2024 الجديدة على قائمة معدلة من ميزات الأمان التي تعد أفضل من ذي قبل ، مع أبرزها الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستارية والركبة ، ونظام منع انغلاق المكابح مع نظام توزيع الطاقة الإلكتروني ومساعدة الفرامل ، ونظام ما قبل الاصطدام ، والتحذير من مغادرة المسار ، والتكيف نظام تثبيت السرعة ، والتحكم في ثبات السيارة ، ومساعد بدء التلال ، والتحكم في نزول التل ، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية والخلفية ، وكاميرا وقوف السيارات بزاوية 360 درجة.

حازت تويوتا فورتشنر 2024 على تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم ، حيث سجلت 95٪ لحماية الركاب البالغين ، و 84٪ لحماية ركاب الأطفال ، و 88٪ لحماية مستخدمي الطريق المعرضين للخطر ، و 78٪ لتقنيات مساعدة السلامة. كمعيار ، تستقبل مجموعة تويوتا فورتشنر 2024 أجهزة استشعار مثبتة في الخلف ، والتحكم في تأرجح المقطورة ، والتحكم التكيفي في التطواف ، وتحذيرات مغادرة المسار. ومع ذلك ، فإن بعض ميزات السلامة الرئيسية ، مثل مراقبة النقطة العمياء وتنبيهات حركة المرور الخلفية محجوزة للفئة الاعلى من تويوتا فورتشنر 2024 ، مما يعني أن الفئة القياسية تفتقر إلى حد ما مقارنة بتقنيات السلامة النشطة لمنافسيها الرئيسيين.

وسائل التكنوولوجيا في تويوتا فورتشنر 2024

تأتي فورتشنر 2024 مع نظام معلومات ترفيهي متواضع مقاس 8.0 بوصة ، ولكن هذا هو الفول السوداني في العالم الحديث. حتى السيارات من قسمين إلى ثلاثة أقسام أسفل فورتشنر تأتي مع أنظمة معلومات وترفيه مقاس 10 بوصات. لذلك تحتاج تويوتا إلى منح تويوتا فورتشنر 2024 نظام معلومات ترفيهي أكبر. سيساعد نظام المعلومات والترفيه الأكبر أيضًا على تحسين المظهر الداخلي العام لسيارة الدفع الرباعي الكبيرة.

تويوتا تويوتا فورتشنر 2024 من الداخل

تتمتع سيارة تويوتا فورتشنر 2024 بمقصورة داخلية بسيطة ، فعلى الرغم من عدم وجود شك في أن تويوتا قد غيرت المظهر الخارجي بالكامل ، إلا أن المقصورة الداخلية لا ترقى إلى الحداثة والبراعة من الخارج وتبدو رصينة جدًا وبسيطة.ومع ذلك ، فإن مقصورة تويوتا فورتشنر 2024 تبدو كبيرة ورحبة ، وتتكون قمرة القيادة للسائق من عجلة قيادة كبيرة متعددة الوظائف مع مكبرات صوت مكتنزة ووحدة تحكم بسيطة مع MID ملون.

تتميز لوحة القيادة في تويوتا فورتشنر 2024 بتصميم رأسي ، يبدو وكأنه مدرسة قديمة بعض الشيء ، لكنه يشعر بالتميز مع التنجيد الجلدي والبلاستيك والجلد الناعم الملمس. ومع ذلك ، يبدو التصميم مملًا ومؤرخًا لسيارة دفع رباعي فاخرة ، ونظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس ، بالإضافة إلى لوحة لوحات التحكم في المناخ الأوتوماتيكية أيضًا ، تبدو قديمة.ومع ذلك ، فإن تويوتا فورتشنر 2024 تتألق حقًا عندما يتعلق الأمر بحجم المساحة التي توفرها.

مع مساحة أكثر من كافية لاستيعاب جميع الركاب في الصفوف الثلاثة ، تشعر فورتشنر برحابة وراحة هائلة. ومع ذلك ، تفتقر تويوتا فورتشنر 2024إلى عدد من الميزات المتميزة والمعاصرة الموجودة في منافسيها ، مما يقلل من جاذبيتها.



المساحة الداخلية في تويوتا فورتشنر 2024



بينما بدأ تصميم المقصورة الأمامية في تويوتا فورتشنر 2024 يظهر بعض العلامات الواضحة على عمره ، فقد تم تصميم المقصورة لتكون صديقة للعائلة ونفعية ، مما يعني أنك لن تخاف من وضعها في خطواتها ، كما أنها سهلة التنظيف عندما تعود الى المنزل.

تتميز المقصورة بلوحة تحكم عالية الارتفاع تضم نظام المعلومات والترفيه وإعدادات التحكم في المناخ ، مع بعض حاملات الأكواب المخفية ومسند ذراع متوسط الحجم لمزيد من التطبيق العملي والتخزين. كما أنها تتلقى صندوق قفازات مزدوج للتخزين الإضافي وحاملات أكواب تخرج من أسفل فتحات التهوية التي يمكن إخفاؤها بعيدًا أثناء عدم استخدامها.

في الخلف ، ستجد مقاعد تويوتا فورتشنر 2024 مريحة وتوفر مساحة مناسبة للأرجل ، وهي مناسب تمامًا للبالغين والأطفال على حدٍ سواء.

حتى أن تويوتا قامت بحفر أخاديد في بطانة السقف لاستيعاب الركاب الأطول ، مما يجعل الصف الثاني من المقصورة مكانًا مريحًا حقًا للجلوس حتى للركاب الخلفيين طويلي القامة. كما تم تصميم الصف الثاني من المقاعد بحيث ينزلق للأمام وللخلف ، مع توفير مقعد قابل للإمالة ، مما يتيح لك الحصول على مزيد من الراحة في الرحلات الطويلة ، كما يمنح أولئك الموجودين في الصف الثالث من المقصورة مساحة إضافية للساقين لفترة أطول. الرحلات ، وهي لمسة مرحب بها من تويوتا.

الصف الثاني قادر أيضًا على الانقلاب للأمام ، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى الصف الثالث ، والذي يمكن أن يستوعب الأطفال بشكل مريح ، مع مساحة كافية للضغط على شخص بالغ ، على الرغم من أن هذا غير ممكن للرحلات الطويلة. مع دفع هذا الصف الثاني للأمام وإمالة الصف الثالث ، هناك بالفعل مساحة رائعة لهذا الجزء ، ومساحة أكثر من كافية للأطفال للراحة.

يتم طي مقاعد الصف الثالث من المقصورة على جانبي المقصورة ، مما يسمح لك بالضغط على العناصر الضخمة في صندوق السيارة ، على الرغم من أنها تستهلك السعة الإجمالية أكثر من التصميم الذي يطوي بشكل مسطح على الأرض.

الشحن والتخزين في تويوتا فورتشنر 2024



بشكل عام ، توفر تويوتا فورتشنر 2024 مساحة 200 لترًا لتخزين البضائع في صندوق السيارة في تكوين سبعة مقاعد ، والذي يتسع إلى 1080 لترًا مع طي الصف الثالث ، مما يسمح للأشياء الأكبر حجمًا بالضغط في المقصورة.

بالنسبة لأولئك منكم الذين لديهم أطفال ، تتلقى فورتشنر 2024 سهولة الوصول إلى حوامل التثبيت ISOFIX ونقاط الربط العلوية التي تجعل عملية تثبيت حتى أكبر مقاعد الأطفال عملية بسيطة ومباشرة.كحزمة كاملة بحجم عائلي ، إذن ، توفر تويوتا فورتشنر 2024 مساحة كبيرة للعائلات المتنامية ، في تصميم مقصورة مريح وعملي قد يبدو قديمًا ، لكنه لا يزال يوفر التطبيق العملي في العالم الحقيقي عندما تحتاج إليه.



تويوتا فورتشنر 2024 من الخارج

لطالما كانت تويوتا فورتشنر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات قوية المظهر وذات مظهر قوي ، وعلى الرغم من أن هذه النسخة الجديدة المحسنة من فورتشنر 2024 تتميز بتحسينات تصميم خفيفة للغاية ، إلا أنها لا تزال تبدو متينة كما كانت من قبل. مظهر تويوتا فورتشنر 2024 الأمامي الجريء لتويوتا فورتشنر يحصل الآن على شبكة أمامية مُحسّنة ، والتي لها نفس التصميم شبه المنحرف مع وجود شرائح أفقية في منتصفها ، لكنها تبدو الآن أعرض ، وتتميز بزخارف الكروم السميكة على جانبيها. يمتد زخارف الكروم على المصابيح الأمامية الموضوعة أفقيًا ، والتي أصبحت أكثر أناقة من أي وقت مضى ، وتحصل على لمبات بروجيكتور LED.

انتقلت مصابيح LED التي تعمل أثناء النهار إلى المصد الأمامي ، أسفل العلب شبه المنحرف الكبير لمصابيح الضباب LED. تتمتع تويوتا فورتشنر 2024 فل كامل بمظهر أمامي مختلف قليلاً ، مع شبكة أمامية شبه منحرف أصغر بكثير وأكثر أناقة ، ومجموعة مختلفة من المصابيح الأمامية LED ، ومباني أصغر لمصابيح الضباب LED ولوحة انزلاقية أكبر على المصد الأمامي.

يحصل المظهر الجانبي لسيارة تويوتا فورتشنر 2024 على اختلاف بسيط للغاية عن طراز ما قبل تجميل ، في شكل مجموعة مختلفة من العجلات المصنوعة من السبائك المعدنية. كن مطمئنًا ، فهي تستمر في الحصول على وقفة مرتفعة ، مع خط خصر متعرج فريد جدًا وراء العمود C ، مع نوافذ جانبية كبيرة جدًا ، وقضبان سقف مصقولة وأقواس عجلات مربعة قليلاً مع كسوة جانبية رقيقة للهيكل. يبدو المظهر الخلفي لتويوتا فورتشنر 2024 بدون تغيير تقريبًا ، باستثناء التنقيحات في إدخالات LED في المصابيح الخلفية ، مع وجود قضيب الكروم الأنيق مع حروف تويوتا فورتشنر 2024الجريئة المنقوشة عليه ما زال يسير بين المصابيح الخلفية.

اداء تويوتا فورتشنر 2024

يحصل الإصدار القياسي من تويوتا فورتشنر 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر ، والذي يتم تقديمه مع خيارات يدوي بـ 6 سرعات وعلبة تروس أوتوماتيكية بـ 6 سرعات. هذا المحرك ، المتوفر مع دفع خلفي كمعيار ، يولد قوة 164 حصانًا و 400 نيوتن متر من عزم الدوران. يتوفر محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر مع علبة تروس أوتوماتيكية بست سرعات كمعيار قياسي. ينتج هذا المحرك قوة 201 حصان و 500 نيوتن متر من عزم الدوران ، ويمكن أيضًا أن يكون مزودًا بنظام دفع رباعي في إصدار LTD.

استهلاك تويوتا فورتشنر 2024 من الوقود

تستهلك تويوتا فورتشنر 2024 ما يعادل 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر ، وهو في الواقع أكثر اقتصادا من بعض منافسيها الرئيسيين. من المحتمل أن تشهد ظروف القيادة في العالم الحقيقي ارتفاعًا في هذا الرقم إلى ما بين 8-9 لترات لكل 100 كيلومتر ، لكن محرك الديزل ذو السعة الصغيرة نسبيًا ، جنبًا إلى جنب مع الشاحن التوربيني ، يوفر قدرًا كبيرًا من الطاقة لأرقام الاقتصاد في استهلاك الوقود المتواضعة نسبيًا.