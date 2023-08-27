عدن - ياسمين التهامي - خبر سار...الجوازات السعودية تعلن عن فئات جديدة يُسمح لها السفر دون تصريح..تفاصيل!

2023/08/27 الساعة 08:19 مساءً

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية من خلال الحساب الرسمي لها على تويتر عن السن القانوني المسموح به بالسفر دون أن يكون لديه تصريح بالسفر.

حيث أجابت الجوازات على أحد السائلين عبر صفحتها على تويتر عن السن المسموح له بالسفر دون جواز وقالت إنه سن الـ 21 سنة وما بعد ذلك، حيث لا يحتاج المواطن إلى أن يكون معه تصريح في هذا السن على الإطلاق.

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