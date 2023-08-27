شكرا لقرائتكم خبر عن مغترب يمني ينفق عشرات الالاف في دعم مشاهير التيك توك بعد بيع سيارته.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مغترب يمني ينفق عشرات الالاف في دعم مشاهير التيك توك بعد بيع سيارته.. شاهد

قام مغترب يمني في المملكة العربية السعودية، ببيع سيارته وإنفاق مبلغ 17 ألف ريال سعودي، لدعم مشاهير على التطبيق الصيني الشهير، تيك توك. وكشف الناشط اليمني “أبو حور” ، على صفحته بالفيسبوك، أن أحد المغتربين، قام بشراء هدايا متنوعة وأهمها “أسود” بمبالغ وصلت إلى 17 ألف ريال سعودي، للمشاركة بها في بثوث مباشرة عبر التيك توك. اقراء ايضاً : وأشار إلى أن المغترب أنفق ذلك، لدعم مشاهير أثناء ظهورهم في بث مباشر على حساباتهم في التيك توك، مقابل ذكر اسمه في البث وتسميته من قبل المشهور بالداعم. وقال في المنشور الذي رصده “المشهد اليمني”، : “لا أخفيكم أن هذا الداعم قام ببيع سيارته نوع يارس 2018 لأجل هذه المهمه، يعني عنده هوس في متابعة مشاهير التيكتوك ودعمهم بالفلوس”. ولفت إلى أن قيمة الأسد الواحد 1300 ريال سعودي، منها 70٪ تعود للتيكتوك، و30٪ تعود للمدعوم. وأثار المنشور ردود واسعة، استنكرت إهدار مثل هذه الأموال على قضايا ليست ذات أهمية فيما اعتبر البعض ذلك حرية شخصية.

كانت هذه تفاصيل خبر مغترب يمني ينفق عشرات الالاف في دعم مشاهير التيك توك بعد بيع سيارته.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.