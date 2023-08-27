وزير الدفاع اليمني: جميع القوات في كامل الجاهزية القتالية لردع الهجمات الحوثية الإرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، اليوم الأحد، إن استمرار تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية يؤكد تحديها للتحركات الأممية والدولية نحو تحقيق السلام في اليمن.



جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، والذي استمع لتقرير من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والموقف الميداني في الجبهات، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشار الفريق الداعري، إلى استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية خاصة في جبهة الحد يافع (محافظة لحج)، والتصدي البطولي للقوات المشتركة والمقاومة لهذه الهجمات.



وأضاف، أن هذه الهجمات تؤكد تحدي المليشيا الإرهابية لكل التحركات الأممية والإقليمية والدولية نحو تحقيق السلام والحل السياسي.



وأكد وزير الدفاع، أن جميع القوات في كامل الجاهزية القتالية للتصدي وردع الهجمات الإرهابية الحوثية والانتصار في هذه المعركة الوجودية والمصيرية لليمن والعرب.



من جانبه، حيا مجلس الوزراء، التضحيات الجسيمة للأبطال الميامين في جبهة الحد يافع وكل جبهات الدفاع عن الوطن في ردع مليشيا الحوثي الإرهابية وجاهزيتهم العالية لاستكمال استئصال المشروع الإيراني من تراب موطن العروبة.



ولفت إلى أن استمرار المليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران في انتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني وعدم جنوحها للسلام، يحتم على الجميع الاستعداد التام والجاهزية القتالية العالية لردع هذه المليشيات الإرهابية وكسر غرورها.



وفجر اليوم قتل وأصيب أكثر من 20 جنديا من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في هجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على جبهة الحد الحدودية بين محافظتي البيضاء ولحج.



وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول عسكري بـ"مقتل 10 عسكريين جنوبيين في اليمن وجرح 12 في الهجوم المباغت للحوثيين على أحد المواقع التابعة لقوات المجلس الانتقالي".

