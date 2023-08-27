وزير الخارجية اليمني يتوجه إلى الدوحة في زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات

المنامة - ياسر ابراهيم - توجه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية"سبأ":" غادر وزير الخارجية، العاصمة المؤقتة عدن، متوجهاً الى الدوحة، في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني".



وأشارت إلى أن الزيارة تهدف "لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، دون مزيد من التفاصيل.



في سياق أخر، قال سفير اليمن بالدوحة راجح بادي، اليوم الأحد، إنه زار بمعية رجل الأعمال اليمني الكبير الحاج عبد الواسع هائل سعيد، الهلال الأحمر القطري والتقيا رئيس مجلس الإدارة سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر، والأمين العام بالوكالة السيد فيصل العمادي.



وأضاف السفير بادي عبر منصة "إكس": "بحثنا خلال اللقاء مشاريع الهلال الأحمر القطري في بلادنا، ودوره الهام في تنسيق وقيادة العمليات الإنسانية الهادفة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا، لاسيما الفئات الضعيفة والنازحة، والمتضررين من الحرب".



وتابع: "كما ناقشنا التدخلات المطلوبة مستقبلا، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية التي فرضتها التحديات الاقتصادية، وتدهور الوضع المعيشي".



وثمن السفير اليمني جهود الهلال الأحمر القطري في اليمن، واستمرار خدماته الإنسانية، متطلعا إلى مضاعفة هذه الجهود والتدخلات بما يساهم في تخفيف المعاناة المتزايدة للفئات المتضررة والمنكوبة.

