شكرا لبحثكم عن خبر برئاسة معاوية .. فتح مظاريف ( 5 ) مشاريع بالشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري:

تصوير - خالد السبراتي:

فتحت لجنة المناقصات بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، اليوم "الأثنين"، مظاريف خمسة مشاريع في عدد من المجالات الخدمية والتنموية، والممول من السلطة المحلية بالمديرية.

واستعرضت اللجنة في إجتماعها، برئاسة مدير عام المديرية - رئيس اللجنة - الدكتور وسام معاوية سعيد، والذي ضم أعضاء اللجنة، أمين عام المجلس المحلي بالمديرية، سلال السيد، واعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، استعرضت العطاءات المقدمة بتنفيذ - إعادة تأهيل المساحة الواقعة امام فندق زايد بجولة القاهرة، إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية الواقعة بين جولتي الروابي والريادة بالممدارة ورصفها بالانترلوك، تأهيل وإعادة سفلتة الاجزاء المتضررة من شارع البنك التجاري،إعادة تأهيل الساحة الامامية لحي عمر المختار المقابل حي عمر المختار ( المرحلة الثانية)، إنشاء حديقة الممدارة - حي بيوت الجيش - وحدة الجوار (651).

وأقرت اللجنة - بعد الإطلاع على مظاريف المقاولين - إحالة العطاءات المقدمة لتنفيذ هذه المشاريع - إلى لجنة التحليل لدراستها وتقييمها وفقاً للشروط والمعايير التي تضمنتها وثائق المناقصات.

وحث مدير عام الشيخ عثمان، الدكتور وسام معاوية، لجنة التحليل المختصة بالتمحيص والتدقيق للمعلومات التي تضمنتها تلك العطاءات، مهيباً بالتزام الجهة التي سترسو عليه المشروع بالشروط القانونية والفنية الواردة في وثائق المناقصة.

وأشار الدكتور معاوية، إلى أن تلك المشاريع والتي توزعت على عدة مناطق وبمختلف القطاعات ستسهم في تلبية جزء من متطلبات التنمية المحلية التي يحتاجها المجتمع، مؤكداً بأن تلك المشاريع وغيرها من المشاريع الجاري إنجازها والأخرى التي ستنفذ في المديرية تأتي ضمن إهتمامات قيادة السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان في النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ترجمة لتوجيهات معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس.

حضر الإجتماع، أعضاء لجنة المناقصات بالمديرية - مدير مكتب الأشغال العامة والطرق، المهندس حافظ إبراهيم، وسكرتير اللجة، المهندسة إشراق عبدالعزيز، وممثل عن مكتب المالية، الطاف عبده.