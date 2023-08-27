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عدن - ياسمين التهامي - تطورات جديدة تقلب كل الحقائق مجدداً في وفاة الممرضة السعودية سعاد سراج ياسين

كشفت صحة الطائف، عن تطورات جديدة، في واقعة وفاة الممرضة سعاد سراج ياسين، متأثرة بكورونا قبل نحو عامين، مطالبة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين.

وقالت وحدة المراجعة الداخلية بصحة الطائف، أن المتوفاة كانت تعاني من ظروف صحية وقت العدوى، مثل السمنة المفرطة كما أنها كانت حاملًا في الشهر الثامن، وتم تكليفها بالكشف على مصابي كورونا بمركز صحي.

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وأضافت، أن الممرضة حاولت حينها إنهاء تكليفها بسبب وضعها الصحي ولم تتم الاستجابة لطلبها حتى انتقلت لها العدوى، التي أودت بحياتها، وفقًا لـ “عكاظ”.

وأشارت وحدة المراجعة إلى أنها استندت في تحقيقها إلى “الإيميلات” المرسلة عبر البريد الإلكتروني من الممرضة والردود التي تمت عليها ودراستها والتي تشير إلى عدم الاستجابة لطلبها بإنهاء التكليف.

وطالبت وحدة المراجعة بمحاسبة جميع المقصرين، مشيرة إلى أنه بسبب الوضع الصحي لـ “سعاد”، كان ينبغي على رئيسها المباشر وإدارتها المعنية التقيد بما جاء في بروتوكولات الوقاية، التي نصت على (عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة بالحضور للعمل وإلزامهم بالعمل من المنزل).