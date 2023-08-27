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عدن - ياسمين التهامي - مشهورة سعودية تنصح الفتيات: ”إذا تبي زوجك يعيطك الأموال استخدمي هذه الطريقة الشيطانية”

قدمت مشهورة تيك توك سعودية في مقطع فيديو نصيحة للفتاة للحصول على ما تٌريده من زوجها بطريقة ذكية دون أن يقول لها لا .

وقالت يوشا السياري في الفيديو : تٌريدين زوجك يعطيك 5 آلاف ريال ، استخدمي هذه القاعدة بطريقة صح ، وهي تسير ليس فقط على زوجك ، بل تمشي على أغلب الناس .

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خليكي منطقية

وتابعت : خليكي منطقية فإذا كان راتب زوجك 10 آلاف ، ما تطلبين منه 5 آلاف ريال ، أطلبي حسب إمكانياته يعني لو راتبه 10 آلاف أطلبي منه ألفين ريال أو ثلاثة .

لا تطلبين ما يزيد عن راتبه

واستكملت : وما ينفع يكون راتبه 10 آلاف وتطلبين شنطة سعرها 20 ألف أو أسورة سعرها 15 ألف ريال ، روحي معاه المحل وأختاري أسورة يكون سعرها 20 أو 50 ألف وأخبريه أنها عجبتك وتريدين أخذها ، في الغالب سيقول لا .

أضربي عصفورين بحجر

وأردفت: في يوم تاني أختاري الأسورة التي تريدينها وسعرها ألفين ريال ، وألبسيها وقولي ” حبيبي خلاص نأخذها ” ، في الغالب راح يوافق ، وبكده تكوني ضربتي عصفورين بحجر واحد ، الأول وضحتي لزوجك قديش أنتي قنوعة وراضية بالأشياء البسيطة ، والشيء الثاني والأهم أنك حصلتي على ما تٌريدينه .

وأضافت: اتبعي هذه الطريقة في جميع أمور الحياة إذا تبين أي أحد يوافق على طلبك حتى إذا كان مديرك في العمل ، فالذي يرفض الطلب أول مرة في الغالب يوافق في ثاني مرة .

واستطردت قائلة: ومثال ذلك ، إذا أردتي أخذ أجازة أطلبي من مديرك في العمل أجازة 10 أيام وعندما يرفض ، أخبريه بأنه يعطيك حتى لو بس يومين وسيوافق .