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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الفيديو الذي أبكى جميع السعوديين.. لن تصدقوا مافعله كريستيانو رونالدو مع هذه الفتاة الكفيفة!!

انتشر مقطع فيديو قصير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحتضن فتاة كفيفة ويقدم لها هدية ثمينة بعد مباراة فريقه النصر أمس على نطاق واسع. وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العريس مقطع الفيديو هذا بشكل كبير حيث حاز على ملايين المشاهدات والإعجابات. اقراء ايضاً : ويظهر في الفيديو النجم البرتغالي رونالدو بعد مباراة فريقه النصر التي جمعته بنادي الفتح في إطار مسابقة دوري روشن السعودي وهو يحتضن فتاة كفيفة في النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس. وعانق رونالدو الفتاة بحراراة عندما اكتشف إنها كفيفة حيث ظهرت هذه الفتاة مرتدية لزي نادي النصر وقميص اللاعب البرتغالي بالتحديد. وتعاطف النجم البرتغالي مع الفتاة وقام بإهدائها كرة المباراة التي أحرزت عبرها ثلاثية تاريخية لناديه كما قام بوضع توقيعه على الكرة قبل إعطائها للفتاة. وحاز تصرف رونالدو هذا مع الفتاة على إعجاب عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفوا هذا الموقف بالموقف الإنساني والتصرف الأخلاقي العظيم . لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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