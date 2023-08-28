شدد على مراقبة الأسعار.. رئيس الحكومة يوجه بترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى مقبول من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجابًا على الواقع الخدمي والاقتصادي.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة. وفق وكالة سبأ الرسمية.

وبحسب الوكالة، فقد شدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والسلطات المحلية.

وأكد رئيس الوزراء، على العمل على تلبية احتياجات المواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والإقتصادية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى.

وفي الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في الجبهات، مع استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال وزير الدفاع، إن جميع القوات في كامل الجاهزية القتالية للتصدي وردع الهجمات الإرهابية الحوثية والانتصار في هذه المعركة الوجودية والمصيرية لليمن والعرب.