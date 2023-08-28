قيادي حوثي يتوقع تمردًا عسكريًا على زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - توقّع قيادي حوثي، بحدوث تمرد عسكري ضد زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، من قبل عناصر الجماعة في الفترة المقبلة.

وقال محمد المقالح عضو ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" سابقا، إن التفكك الذي تعانيه المليشيا خرج عن السيطرة.

وأكد المقالح في تغريدة له على منصة "إكس" "أن قيادات العصابة الحوثية في صنعاء مستعدون لخوض حرب عسكرية ضد عبدالملك الحوثي شخصيًا".

وأشار المقالح إلى أن "منطق القيادة الحوثية في صنعاء إما أن تظل الأمور على حالها من النفوذ والقوة لهم، أو سيقلبون الدنيا عاليها سافلها".

وأكد أن وضع قيادة العصابة الحوثية خرج عن السيطرة ووصل إلى حد الكلاب المسعورة.

يأتي هذا التطور بعد أسابيع من إعلان عبدالملك الحوثي عزمه شن حرب على الفصائل والتيارات في جماعته التي استحوذت على السلطة والإيرادات وجردته منها، وأدت إلى فقدانه قوته ومصادر نفوذه بين أتباعه.

جدير بالذكر أن فريق الخبراء الأممي قد قال إن الخطر الذي يواجه عبدالملك الحوثي هو من أتباعه قبل خصومه.