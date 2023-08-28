أكاديميو الجامعات اليمنية في مناطق الحوثي يؤسسون ناديًا نقابيًا لانتزاع مرتباتهم 

المنامة - ياسر ابراهيم - أُعلن في صنعاء، في وقت متأخر من مساء الأحد، تأسيس ناديًا نقابيًا لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات اليمنية الحكومية للمطالبة بمرتباتهم، على غرار نادي المعلمين الذي تشكل الشهر الماضي للغرض ذاته.



وقال الدكتور عبدالسلام الكبسي في تصريح خاص لـ"يمن شباب نت"، إن المئات من أعضاء هيئة التدريس في جامعات صنعاء وذمار وإب والحديدة وعمران وصعدة وحجة والمحويت أسسوا ناديًا للأكاديميين للدفاع عن حقوقهم.

وأكد الدكتور الكبسي، أن الأكاديميين اختاروا قيادة له، تتكون من الدكتور عبدالسلام الكبسي رئيسًا، والدكتور قاسم النفيعي نائبا له، والدكتور خالد الغزالي مقررًا، والدكتور أحمد الهدواني أمينًا عامًا، والدكتور محسن الشاحذي للعلاقات العامة.

وأشار الكبسي إلى أن النادي تشكل بعد أن عجزت النقابات الأخرى الدفاع عن أساتذة الجامعات اليمنية، وتقصيرها في واجبها منذ عشر سنوات تجاه منتسبيها.

وأكد أن الهدف من النادي البحث عن لقمة العيش في ظل الظروف القاهرة التي يواجهها الدكاترة والأكاديميين، وهم يؤدون واجبهم تجاه والأمة اليمنية بصبر ومصابرة ورباط.



وأشار الدكتور الكبسي إلى أن النادي يسعى أيضا لرعاية مصالح أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية والمساهمة في تنمية المجتمع.

وتضمن البيان الأول للنادي الذي يتوقع صدوره في وقت لاحق إن النادي يُشعر القيادة الحوثية في صنعاء بأنهم قد أدوا واجباتهم بصبر ومصابرة خلال سنوات مضت، وأنه آن الأوان لصرف المرتبات باعتبارهم نخبة النخب في المجتمع اليمني.

كما تضمن تأكيدًا بأن النادي يحمل القيادة الحوثية في صنعاء مسؤولية المرتبات خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي اقتحمت جامعة صنعاء في 2016، وعينت إدارات متلاحقة لها، من عناصرها قطعت عنهم المرتبات، وحولتهم إلى وسيلة للتسول أمام عدة جهات حوثية مثل الأوقاف والزكاة ومكتب عبدالملك الحوثي، لصرف صدقات عليهم.