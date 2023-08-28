إب..مياه المجاري تغرق شوارع مدينة "القاعدة" وسط تجاهل المليشيا

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، أن مياه الصرف الصحي طفحت في عدد من شوارع مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب إب (وسط اليمن)، وسط تجاهل سلطات المليشيا.

وقالت المصادر، إن سكان عدد من الأحياء السكنية في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال (جنوب إب) الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، يواجهون صعوبة في التنقل والمرور، في ظل انتشار مياه المجاري وطفحها إلى الشوارع بشكل كثيف.

وأوضح سكان محليون وشهود عيان، أن الطرقات في مدينة القاعدة، بمافي ذلك مداخلها وطريقها الرئيسي تحولت إلى مستنقعات وبحيرات راكدة انتشرت فيها مياه المجاري، وتفاقمت مع هطول الأمطار الغزيرة.

وأوضحوا أن مخاطر مستنقعات مياه المجاري لم تقتصر فقط على محاصرة تحركات السكان بل باتت تهدد حياتهم مع مخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المليشيا الانقلابية تجاهلت بلاغات الأهالي في الوقت الذي تواصل فيه فرض جبايات وإتاوات على المواطنين تحت غطاء تحسين المدينة والنظافة.