شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء ما قبل العاصفة.. تعرَّف على سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 بيعًا وشراءً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدوء ما قبل العاصفة.. تعرَّف على سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 بيعًا وشراءً

سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 2577.25 جنيه 2554.25 جنيه عيار 22 2362.5 جنيه 2341.5 جنيه عيار 21 2255 جنيها 2235 جنيها عيار 18 1932.75 جنيه 1915.75 جنيه عيار 14 1503.25 جنيه 1490 جنيها عيار 12 1288.5 جنيه 1277.25 جنيه عيار 9 966.5 جنيه 957.75 جنيه الجنيه الذهب 18040 جنيها 17880 جنيها سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 سعر الذهب عيار 24 استقر سعر الذهب عيار 24 الآن عند مستوى 2577.25 جنيه للبيع، و2554.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 وحافط سعر الذهب عيار 22 على استقراره عند مستوي 2362.5 جنيه للبيع، و2341.5 جنيه للشراء. اقراء ايضاً : سعر الذهب عيار 21 وعن سعر الذهب عيار 21 فقد سجل نحو 2255 جنيهًا للبيع، و2235 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 1932.75 جنيه للبيع، و1915.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وثبت سعر الذهب عيار 14 الآن ليسجل نحو 1503.25 جنيه للبيع، و1490 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 12 ووصل سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1288.5 جنيه للبيع، و1277.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 وسجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 966.5 جنيه للبيع، و957.75 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 نحو 18040 جنيهًا للبيع، و17880 جنيهًا للشراء. سعر أونصة الذهب واستقر سعر أونصة الذهب اليوم عند مستوى 1914 دولارًا للبيع، و1913 دولارًا للشراء.

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