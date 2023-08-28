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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-8-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، الأهلي الكويتي) نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنكَي (مصر، الأهلي)

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنكَي (مصر، الأهلي) نحو 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين فى بنكَي (الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك التجاري الدولي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 8.18 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك الكويت الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنك كريدى أجريكول نحو 8.16 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم نحو 8.12 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك التنمية الصناعية نحو 8.11 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 7.98 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.