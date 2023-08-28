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عدن - ياسمين التهامي - توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم الإثنين 28 أغسطس: أمطار وسيول تضرب مكة والمدينة ومناطق أخرى

أفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية بوجود توقعات بتساقط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة خلال اليوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري مما قد يؤدي إلى حدوث جريان للسيول.

الحالة الجوية وتساقط الأمطار على 5 مناطق

تشمل الحالة الجوية الراهنة تساقط الأمطار في خمس مناطق مختلفة، وتظهر هذه الحالة بصورة واضحة مع وجود زخات من البرد ونشاط في الرياح التي قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في جزء من هذه المناطق وهي: (جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة).

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تأثير الرياح السطحية على مدى الرؤية

من المتوقع أن تكون الرياح السطحية قوية مما قد يقلل من مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من أربعة مناطق وهي: (مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك).

وضع البحر الأحمر والخليج العربي

البحر الأحمر:

فيما يخص حالة البحر الأحمر، يتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية فيه شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15 و45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وقد يصل إلى أعلى من ذلك في بعض المناطق، وتتكون السحب الرعدية أيضاً على الجزء الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر.

أما حالة البحر فستكون متوسطة الموج وقد تتشكل السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي منه.

الخليج العربي:

أما بالنسبة لحالة الرياح السطحية على الخليج العربي فمن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصاحب هذه الحالة ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وتكون حالة البحر خفيفة الموج.

وأخيراً تشدد الأرصاد على ضرورة اتباع التحذيرات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وذلك لضمان سلامة الجميع خلال هذه الظروف الجوية.