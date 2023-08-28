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عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية تفاجئ الجميع وتقيم مصنع عملاق لصناعة الخلايا الشمسية
كشفت إحدى جلسات ملتقى “عام على التحديث”، عن إن المملكة ستشهد اقامة مصنع لصناعة الخلايا الشمسية كمدخلات إنتاج لصناعة الألواح الشمسية، بمنطقة جنوب شرق المطار، بحجم استثمار 100 مليون دينار.
والمصنع الذي هو استثمار أردني، سيقام على مساحة 130 دونما، وسيبدأ العمل فيه مع نهاية العام الحالي، يصنف عالميا كصناعة اشباه الموصلات كونه يتم تحويل الزجاج إلى خلية موصلة للكهرباء، بينما سيوفر 520 فرصة عمل.
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يذكر أن الملتقى تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام
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