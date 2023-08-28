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عدن - ياسمين التهامي - عاجل..الاتحاد الآسيوي ينعش الأندية السعودية بقرار مفاجئ انتضره السعوديين لسنوات!

مازالت الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا تستعد للمسابقة وكلها أمل في الحصول على الكأس،وكشف الإعلامي الرياضي “عبدالعزيز المريسل” مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يتعلق بمواجهات الأندية السعودية مع نظيرتها الإيرانية، في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2023/2024.

كما أقيمت، صباح أمس الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024، وقد أسفرت عن مواجهات نارية بين الأندية العربية والآسيوية بالمسابقة الأغلى قاريا لللآندية.

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ووفقا لما ذكره الإعلامي “عبدالعزيز المريسل” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فإن مباريات الأندية السعودية والإيرانية في دوري أبطال آسيا ستكون في ملاعب محايدة.

وأضاف المريسل بأن الأندية السعودية التي ستواجه الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا على أراضي محايدة هي:

– النصر أمام بيرسيبوليس.

– الاتحاد أمام سيباهان أصفهان.

– الهلال أمام ناساجي.

وفي السياق ذاته، تلقى مجلس إدارة النصر مفاجأة سارة، بعد تأكيد قرار الاتحاد الاسيوي الذي يقر بوجود عقوبة على جماهير نادي بيرسبوليس وبذلك ستكون مباراته أمام العالمي بدون حضور جماهيري.

وسبق أن تأهلت أندية المملكة العربية السعودية، وهي الاتحاد والهلال والفيحاء مباشرة إلى دور المجموعات،

بينما حجز النصر تذكرة العبور بعد تخطي شباب الأهلي دبي في الدور التمهيدي.