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عدن - ياسمين التهامي - المدلعة ميكس الكنافة والبسبوسة والكريمة بالخطوات حضريها مثل الحلواني بأشهى طعم 2023/08/28 الساعة 09:30 صباحاً (جهينةيمن) تعتبر المدلعة واحدة من أشهر الحلويات حيث تمتاز بتوليفة فريدة من النكهات والمكونات اللذيذة وتكون هذه الحلوى من طبقات من البسبوسة والكنافة والكريمة، وتزين بصوص الكراميل والشوكولاتة، مما يجعلها حلوى لذيذة لا تقاوم فدعونا نتعرف طريقة تحضير هذه الحلوى الشهية خطوة بخطوة. مكونات المدلعة اقراء ايضاً : طبقة البسبوسة طبقة الكنافة طبقة الكريمة التزيين طريقة التحضير تحضير طبقة البسبوسة تحضير طبقة الكنافة تحضير طبقة الكريمة شكل حلوى المدلعة

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