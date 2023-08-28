شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب السعودية رسميًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب السعودية رسميًا

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بشكل رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعيين الإيطالي المخضرم، روبرتو مانشيني مدرّبًا جديدًا لمنتخب الصقور الخضر.

روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب السعودية رسميًا

وقام الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر منصة “تويتر” بنشر فيديو مصوّرًا، تحت عنوان: “شريط من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر”، وذلك من أجل التنويه على المرحلة جديدة من التحديات سيخوضها المنتخب السعودي مع مدرب من الصف الأول.

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وسبق أن حقق المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر العام الماضي بفوزه على نظيره الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات، وقد واصل القائمين على النشاط الرياضي بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن مدرب جديد، منذ رحيل الفرنسي هيرفي رينارد الذي قاده في العرس الكروي العالمي، لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وذكرت تقارير سابقة بأن روبرتو مانشيني الذي استقال من مهامه مدربًا للمنتخب الإيطالي في منتصف الشهر الحالي، سيتسلم المهام الفنية للمنتخب السعودي يوم الإثنين 27 أغسطس 2023.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن روبرتو مانشيني (58 عامًا) قد وقع عقدًا لمدة أربعة أعوام، وتحديدًا حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.