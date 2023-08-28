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عدن - ياسمين التهامي - حادث غريب وسط اشهر شوارع صنعاء.. نيران تشتعل بسرعة البرق بسيارة تويوتا تحمل عائلة

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�هدت العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، خلال الساعات القليلة الماضية، حادثة إحراق سيارة تقل عائلة في شارع عام، بقنينة بنزين أثناء سيرها.

وفي تفاصيل الحادثة الغريبة الذي كان خلفها عامل بنشر، إذ أحرق سيارة نوع "صالون" تحمل عائلة، أثناء ما كانت تسير بشارع خولان في صنعاء عقب رميه بقنينة مشتعلة تحوي بترول.

وأوضح شهود عيان بأن عامل البنشر وعن غير قصد منه اشتعلت بيده قنينة بنزين، أثناء ما كان يقوم بصيانة سيارة، الأمر الذي دفعه خوفاً من اشتعال السيارة التي يعمل عليها، برمي القنينة و هي مشتعله إلى شارع خولان.

واضافت المصادر، بأنه وأثناء رمي العامل بالقنينة المشتعلة صادف مرور سيارة صالون في شارع خولان، إذ وقعت بداخلها، مما تسبب بإندلاع حريق بالسيارة بشكل سريع نظرا بسرعة اشتعال مادة البترول.

وأشارت المصادر إلى أن السائق فقد السيطرة على الصالون، عندما اشتعلت النيران بداخلها، ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة كانت متوقفة أمام إحدى المحلات التجارية بشارع خولان.