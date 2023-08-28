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وحش السرعة والهدوء هيونداي توسان 2023 المواصفات والاسعار في السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - وحش السرعة والهدوء هيونداي توسان 2023 المواصفات والاسعار في السعودية

2023/08/28 الساعة 10:35 صباحاً (جهينةيمن)

هيونداي توسان 2023

 

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مواصفات هيونداي توسان 2023 من حيث الآداء واستهلاك الوقود

أسعار هيونداي توسان 2023

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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