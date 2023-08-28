الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدة محافظات وأجواء حارة في الصحاري

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحاري والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم الاثنين "أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، غرب صنعاء، عمران، المحويت، حجة وسهل تهامة".



ومن المتوقع كذلك، هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، لحج، البيضاء، أبين، شبوة، جنوب مأرب، هضبة حضرموت والمهرة.



وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 44 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين34- 40 درجة.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.



ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل في المناطق المتوقع أن تشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.



كما حذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.