شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام المنصورة يشيد بجهود قسم صحة البيئة في ضبط العديد من المخالفات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري:

أشاد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، بجهود قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق، في ضبط العديد من المخالفات الصحية، ناهيك إلى القيام بالحملات البيئية.

جاء ذلك، خلال زيارته للقسم، ولقائه بالموظفين، مستمعاً من رئيس القسم، حسن الشعبي، ونائبه محمود المفلحي، إلى شرح عن مجمل الأعمال والأنشطة الذي ينفذها القسم في كافة مناطق مناطق مديرية المنصورة، وذلك في ضبط عشرات الأطنان من المواد الغذائية التالفة وسوء التخزين، وكذا إغلاق عدد من معامل المياه والمطاعم والبوفيهات والأفران والملاحم المخالفة، وأيضاً القيام بحملات لمكافحة البعوض والكلاب الضالة، مثمنين كافة أوجه الدعم والمساعدة المقدم للقسم من قبل مدير عام المديرية، وكان آخرها في توفير سيارة لتسهيل جميع المهام المطلوبة لعمل القسم.

وفي الزيارة، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، المهندس رافت كوكني، حث مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، موظفي قسم صحة البيئة على مضاعفة الجهود في المتابعة المستمرة لجميع المحال التجارية، وضبط وإغلاق المخالفة منها، مؤكداً إستمرار قيادة السلطة المحلية على تذليل الصعاب وتقديم كل ما يحتاجه القسم من متطلبات لكي يؤدي أعماله على أكمل وجه وبالشكل المطلوب.