شكرا لبحثكم عن خبر مطالبات بالتعويض عقب اشتباكات المنصورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت مواطنة في العاصمة المؤقتة عدن بتعويض الأضرار التي لحقت سيارتها أثناء الاشتباكات التي دارت في مديرية المنصورة الأخيرة.
وقالت المواطنة "أزال السروري" أن سيارتها تعرضت لأضرار بالغة أثناء نشوب اشتباكات بين قوة أمنية ومسلحين من حركة شباب 16 فبراير.
وبينت السروري أن قاعدة السيارة تعرضت للتدمير الكامل.
ودعت السروري كل المنظمات الحقوقية والإنسان للنظر في الأضرار التي لحقت سيرتها وتعويضها. كما دعت الناشطين والنشاطات والمجتمع المدني بالتفاعل مع قضيتها وتحويلها إلى رأي عام.
واندلعت اشتباكات في مديرية المنصورة بين قوة أمنية ومسلحين من حركة شباب 16 فبراير يوم السبت الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بالتعويض عقب اشتباكات المنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.