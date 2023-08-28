شكرا لبحثكم عن خبر مطالبات بالتعويض عقب اشتباكات المنصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت مواطنة في العاصمة المؤقتة عدن بتعويض الأضرار التي لحقت سيارتها أثناء الاشتباكات التي دارت في مديرية المنصورة الأخيرة.

وقالت المواطنة "أزال السروري" أن سيارتها تعرضت لأضرار بالغة أثناء نشوب اشتباكات بين قوة أمنية ومسلحين من حركة شباب 16 فبراير.

وبينت السروري أن قاعدة السيارة تعرضت للتدمير الكامل.

ودعت السروري كل المنظمات الحقوقية والإنسان للنظر في الأضرار التي لحقت سيرتها وتعويضها. كما دعت الناشطين والنشاطات والمجتمع المدني بالتفاعل مع قضيتها وتحويلها إلى رأي عام.

واندلعت اشتباكات في مديرية المنصورة بين قوة أمنية ومسلحين من حركة شباب 16 فبراير يوم السبت الماضي.