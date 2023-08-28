شكرا لبحثكم عن خبر نائب شرطة دبي يهاجم اليمن الشمالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان إن "اليمن الشمالي" لن يعود إلى ساحة العرب طالما ظل في قبضة إيران، مضيفا أن الوضع في اليمن سيظل على حاله، إن لم تقم ثورة شعبية تسقط الحوثيين.

وكتب خلفان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "اليمن الشمالي لن يعود إلى ساحة العرب طالما هو في قبضة إيران".

وأضاف خلفان: "ستظل هذه البلاد هكذا. ما لم تقم ثورة شعبية تسقط الحوثي...وإلا فإن الجيش الذي غدر بمؤسسه علي عبدالله صالح لن ينقذ غيره".