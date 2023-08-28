شكرا لبحثكم عن خبر عصابتين في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت قوات خفر السواحل- قطاع البحر الأحمر إنها تمكنت من ضبط قاربين يحملان عصابتين الأولى تعمل على تهريب مهاجرين غير شرعيين، والأخرى مسؤولة عن تهريب مواد غير مشروعة.

‏وأفاد مصدر في خفر السواحل إنه جرى أمس توقيف عدد من المهاجرين الأفارقة وضبط المهربين أثناء دورية بحرية في قطاع ذو باب المندب- محافظة تعز.

وأضاف المصدر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع أعضاء العصابة، مشيرًا إلى أنه جرى توفير مكان ملائم للمهاجرين غير الشرعيين وسيتم التواصل مع منظمة الهجرة الدولية لتسليمهم إليها.

وبالتزامن، ضبطت دوريات خفر السواحل عصابة تهريب أخرى في منطقة الكدحة، وفق ذات المصدر، الذي لفت إلى أن العصابة كانت تهرب كمية من المبيدات الممنوعة.

وأشار المصدر إلى أنه تم سحب القارب بمن فيه إلى الجهات المختصة.ش